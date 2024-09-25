UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Temsilcimiz Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba (K.K), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi attı. PAOK'un tek golünü 67. dakikada Konstantelias kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'ne üç puanla başladı. Galatasaray-PAOK maçının özetine ve Avrupa Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 galip tamamladı.
Galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba (K.K), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
PAOK'un tek golünü 67. dakikada Konstantelias attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'ne üç puanla başladı.
Sarı-kırmızılılar, bir sonraki maçında Letonya temsilcisi Riga ile 3 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - PAOK MAÇ SONUCU
GALATASARAY - PAOK MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Maçın ilk dakikasında Kaan Ayhan'ın ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.
42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
İKİNCİ YARI
48. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu sonrası çizgide Abdul Baba, ters dokunuşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0
63. dakikada sol taraftan Ismail Jakobs'un yerden içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Victor Osimhen'in vuruşunda kaleci Dominik Kotarski meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı.
67. dakikada Andrija Zivkovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında Castro Jonny'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç'ten seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Giannis Konstantelias'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
76. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada arka direkte Dries Mertens'in kafa vuruşu sonrası altıpas çizgisi üzerinde Victor Osimhen kafayla indirdi. Yunus Akgün'ün altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Dominik Kotarski'nin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
90+5. dakikada taç atışından gelen topu sol kanatta önünde bulan Kerem Demiray'ın ceza alanına yerden ortasına penaltı noktasının gerisindeki Icardi'nin gelişine vuruşunda top filelere gitti. 3-1