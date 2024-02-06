Bandırmaspor'un golleri ise dakika 45' Sergen Piçinciol ve 77' Remi Mulumba attı.

21. dakikada sol taraftan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Zaha’nın pasında Halil Dervişoğlu şutunu çekti ve top savunmadan döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Zaha, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

28. dakikada sağ taraftan Levent Ayçiçek’in yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinde Doğan Can Davas’ın kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç’in çizgide yaptığı kurtarış sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Tete’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mehmet Özcan’dan döndü. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Özcan’ın elle müdahalesini tespit etti ve maçta ikinci kez penaltı kararı verdi.