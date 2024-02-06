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Aslan tur atladı: Galatasaray sahasında Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti |ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Galatasaray evinde Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Turu getiren golleri dakika 27' Davinson, 36' Halil Dervişoğlu, 40' Tete (P) ve 90+6' Vinicuis kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini dakika 45' Sergen Piçinciol ve 77' Remi Mulumba attı. Galatasaray - Bandırmaspor maçının özetine ve Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:46 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 23:25 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında sahasında Bandırmaspor'u konuk etti.


Sarı-kırmızılılar sahadan 4-2 galip ayrıldı ve kupada çeyrek finale yükseldi.


Turu getiren golleri dakika 27' Davinson, 36' Halil Dervişoğlu, 40' Tete(P) ve 90+6' Vinicuis kaydetti.


Bandırmaspor'un golleri ise dakika 45' Sergen Piçinciol ve 77' Remi Mulumba attı.


GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇ SONUCU


GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

21. dakikada sol taraftan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Zaha’nın pasında Halil Dervişoğlu şutunu çekti ve top savunmadan döndü. Ceza sahası içi sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Zaha, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada sağ taraftan Eyüp Aydın’ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada sağ taraftan Levent Ayçiçek’in yaptığı ortada altıpas çizgisinin gerisinde Doğan Can Davas’ın kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç’in çizgide yaptığı kurtarış sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

31. dakikada Tete’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında Zaha’nın vuruşunda kaleci Akın Alkan kurtarışı sonrası meşin yuvarlak tekrar Zaha’nın önünde kaldı. Pozisyonun devamında kaleci Akın Alkan’ın müdahalesiyle Zaha yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada Tete’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mehmet Özcan’dan döndü. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Özcan’ın elle müdahalesini tespit etti ve maçta ikinci kez penaltı kararı verdi.

40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Tete, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

45+3. dakikada Emre Adıgüzel’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Sergen Piçinciol, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 3-1

İKİNCİ YARI

60. dakikada Bandırmaspor'da sağ kanatta son çizgide topla buluşan Levent Ayçiçek'in ceza sahası içerisine yaptığı ortayı arka direkte Mustafa Çeçenoğlu kontrol etti. Bu oyuncunun kontrolü sonrasında sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu, önce pozisyonu gol olarak değerlendirdi ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonda ofsayt kararı verdi.


77. dakikada Bandırmaspor'un 2'nci golü geldi. Sağ kanattan Levent Ayçiçek'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.


90+5. dakikada Galatasaray 4'üncü golü buldu. Gökdeniz Gürpüz pasını sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tete'ye aktardı. Tete'nin içeriye çevirdiği topla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Vinicius meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 4-2.


GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Bandırmaspor maçının özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SONUÇLARI


#Galatasaray
#Bandırmaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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