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Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı devirdi: Liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı devirdi: Liderliğini sürdürdü

22:5119/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Galatasaray'ı 95-81 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Derbi maçta kazanan taraf 81-95'lik skorla Fenerbahçe oldu.


OYUNCU SAYILARI:

GALATASARAY: Palmer Jr. 15, Livingston 20, Delgado 10, Göksenin Köksal, Blumbergs, Cummings 11, Izundu 16, Buğrahan Tuncer 6, Sadık Emir Kabaca 3, Wallace


FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 9, Sertaç Şanlı 22, Colson 5, Guduric 18, Zagars 2, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 12, Hall 9, Birch 6, Melli 10, Metecan Birsen, Emre Ekşioğlu 2


PERİYOT SONUÇLARI:

1'inci periyot: 25-24

Devre: 41-49

3'üncü periyot: 58-70


Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi takımın etkili savunması ve verimli hücum organizasyonları ile başlayan ilk periyot, konuk takımın dış atışlarıyla dengelenerek 25-24 Galatasaray lehine sona erdi.

2'nci periyotta özellikle Melli ve Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı.


İkinci yarıda uzunları Sertaç Şanlı ve Melli skor üreten konuk takım farkı artırarak 3'üncü periyodu da 70-58 önde kapadı. Son çeyreğe Guduric'le bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe özellikle isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı olurken, Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu skorla liderliğini sürdürdü.


GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
Galatasaray - Fenerbahçe Beko maçının özetini izlemek için



#Fenerbahçe Beko
#Galatasaray
#Türkiye Basketbol Süper Lig

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