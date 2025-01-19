Basketbol Süper Ligi 15'inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Derbi maçta kazanan taraf 81-95'lik skorla Fenerbahçe oldu.





OYUNCU SAYILARI:

GALATASARAY: Palmer Jr. 15, Livingston 20, Delgado 10, Göksenin Köksal, Blumbergs, Cummings 11, Izundu 16, Buğrahan Tuncer 6, Sadık Emir Kabaca 3, Wallace





FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 9, Sertaç Şanlı 22, Colson 5, Guduric 18, Zagars 2, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 12, Hall 9, Birch 6, Melli 10, Metecan Birsen, Emre Ekşioğlu 2





PERİYOT SONUÇLARI:

1'inci periyot: 25-24

Devre: 41-49

3'üncü periyot: 58-70





Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi takımın etkili savunması ve verimli hücum organizasyonları ile başlayan ilk periyot, konuk takımın dış atışlarıyla dengelenerek 25-24 Galatasaray lehine sona erdi.

2'nci periyotta özellikle Melli ve Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı.





İkinci yarıda uzunları Sertaç Şanlı ve Melli skor üreten konuk takım farkı artırarak 3'üncü periyodu da 70-58 önde kapadı. Son çeyreğe Guduric'le bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe özellikle isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı olurken, Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu skorla liderliğini sürdürdü.





GALATASARAY - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

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