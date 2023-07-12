Galatasaray Angelino'ya kavuştu

Galatasaray, hem Fransız kulübü PSG hem de Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. Arjantinli futbolcunun menajeri ve eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından "Benim gibi Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek" paylaşımı yaptı.