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Spor

Galatasaray antrenörü Ismael Garcia Gomez: Yardımlaşmada çok büyük bir ülke

Galatasaray antrenörlerinden Ismael Garcia Gomez, yaşanan deprem felaketi hakkında açıklama yaptı. Gomez, ''Bu ülke, başkasının acısını paylaşma ve birbirine yardım etme konusunda çok büyük bir ülkeymiş.'' açıklamasında bulundu.

18:39 . 8/02/2023 Çarşamba
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Ismael Garcia Gomez

Ismael Garcia Gomez

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ekibinde görev alan antrenör Ismael Garcia Gomez, ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.

İspanyol antrenör, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınına konuşan Ismael Garcia Gomez, "6 gün içerisinde Gaziantep ile oynayacaktık. Talihsizlikler tahmin edilemez. Hayat böyledir. Pazartesi sabahı çok fazla mesaj aldım. Çok fazla belirsizlik vardı ve hala var. İnsanlar çok endişeli ama çok fazla empati de görüyorum. Yardım etmek için arabalarla bölgeye gitmek isteyen insanlar tanıyorum, çünkü depremden etkilenen bölgedeki havaalanları kapalı" açıklamasında bulundu.

"Çok büyük bir ülke"

Gomez sözlerinin devamında; "Galatasaray ve elbette Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüpler depremzedelere yardım etmek için birlik oldular. Gıda, ilaç ve birçok yardım malzemesi topladılar. Bu ülke, başkasının acısını paylaşma ve birbirine yardım etme konusunda çok büyük bir ülkeymiş." sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel açıklaması

Gomez, depremi şiddetli bir şekilde yaşayan Hatayspor için de konuşurken, "Teknik direktörüm, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in bir arkadaşı. Volkan Demirel, pazar günkü maça birkaç arkadaşını davet etmiş. O gece otelde kalmışlar ve şimdi hayatlarını kaybettiler. Bunun onun için ne anlama geldiğini hayal edin." sözlerini sarf etti.



#Galatasaray
#Ismael Garcia Gomez
#deprem
11 dakika önce
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Galatasaray antrenörü Ismael Garcia Gomez: Yardımlaşmada çok büyük bir ülke
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