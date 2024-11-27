Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır! 3 isim idmana katılmadı

Galatasaray AZ Alkmaar maçına hazır! 3 isim idmana katılmadı

14:2227/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmana, sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan katılmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde AZ Alkmaar mücadelesinin taktik provasının yapıldığı bildirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan katılmadı.


Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan hareket edecek özel uçakla Hollanda'ya gidecek. AZ Alkmaar-Galatasaray müsabakası, yarın TSİ 20.45'te Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda oynanacak.





#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SED Kasım ayı ödemesi ne zaman yatacak, bu ay yattı mı?