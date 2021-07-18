Spor Fatih Terim onay verdi, Galatasaray Bayern Münihli yıldız için teklif yaptı
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Fatih Terim onay verdi, Galatasaray Bayern Münihli yıldız için teklif yaptı

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi üzerine Bayern Münih forması giyen Michael Cuisance için teklif yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Bayern Münihli Michael Cuisance için teklif yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadroyu gençleştirmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Michael Cuisance'nin peşine düştü.

Kiralık teklif yapıldı

BILD'ın haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki orta saha için Bayern Münih'e teklif yaptı. Geride bıraktığımız sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Cuisance, Bavyera ekibine geri döndü ve antrenmanlara çıkmaya başladı.

Galatasaray, Fransız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor fakat Bayern Münih, oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermeye sıcak bakıyor.

  • 8 milyon euroya alınmıştı
  • Borussia Mönchengladbach 2017 yılında 250 bin euro karşılığında transfer ettiği Michael Cuisance'yi, 2019 yılında 8 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satmıştı. Burada 11 maçta, 1 gol ve 1 asistle oynayan genç orta saha Marsilya'ya kiralandı. Geride bıraktığımız sezonu Fransız ekibinde tamamlayan Michael Cuisance 30 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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Michael Cuisance'nin güncel bonservis değerinin 7 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
Michael Cuisance'nin güncel bonservis değerinin 7 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.
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