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Galatasaray Denizli'de kazandı: Aslan şampiyonluk umudunu korudu

Süper Lig’in 41. haftasında Denizlispor, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Denizlide kazandı: Aslan şampiyonluk umudunu korudu
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti ve şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı. Sarı-kırmızılar, Beşiktaş ile aynı puan da yer alıyor, fakat 2 averajla geride bulunuor.

Mücadeleden dakikalar

  • 4. dakikada maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray’dan geldi. Denizlisporlu stoper Muhammet’in hatalı pasında topu önünde bulan Arda ceza yayı gerisinden şutunu çekti. Kaleci Abdülkadir topu direk dibinden güçlükle kornere çeldi.
  • 5. dakikada Recep’in pasında topla buluşan Hasan, ceza sahası içine girip sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Muslera’nın kurtardığı pozisyonda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
  • 19. dakikada Galatasaray savunmasına çarpan savunma arkasına yönelen topa hareketlenen Hasan, sol çaprazdan sert vurdu. Hasan’ın dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera’dan döndü.
  • 22. dakikada Fernandes’in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu’nun yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. Pozisyonda önce faul kararına hükmeden Hakem Abdülkadir Bitigen, daha sonra yaptığı VAR incelemesiyle golü geçerli saydı: 0-1.
  • 32. dakikada Muhammet’in Babel ile ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararına hükmetti. 35’inci dakikada penaltıyı kullanan Babel, topu ağlara yolladı: 0-2.
  • 41. dakikada ceza sahasında Halil ile kafa topuna yükselen Sakıb topa elle müdahale etti. Pozisyonu VAR’da inceleyen Hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı verdi. 43’üncü dakikada topun başına geçen Emre Akbaba’nın kullandığı penaltı vuruşunu, kaleci Abdülkadir kurtarmayı başardı.

İlk yarı 2-0 sona erdi.

  • 53. dakikada Arda Turan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.
  • 55. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.
  • 63. dakikada Taylan’dan kaptığı topla ceza sahası içine giren Dossevi’nin pasında Recep Niyaz topu ağlara gönderdi. 1-2
  • 80. dakikada kaleci Abdülkadir ile karşı karşıya kalan Onyekuru’nun vuruşu kaleci Abdülkadir’de kaldı.
  • 81. dakikada Emirhan’ın Onyekuru’ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi ancak hakem VAR’dan gelen uyarı nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.
  • 83. dakikada hakeme itiraz eden Rodellaga ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
  • 86. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. 1-3
  • 89. dakikada Onyekuru’nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mostafa Mohamed’in rakibini ekarte ederek yaptığı vuruşta düzgün vuruşta meşin yuvarlak Abdulkadir Sünger’in solundan filelere yolladı. 1-4
  • Mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı.

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