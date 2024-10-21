UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. haftasında Galatasaray evinde İsveç temsilcisi Elsfborg ile karşılaşacak. Bu sezon evinde oynadığı tek Avrupa Ligi maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci galibiyetini alarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Elfsborg karşısında Osimhen ve Icardi gibi yıldızlarıyla 3 puan hedefliyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.