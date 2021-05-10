Galatasaray Eren Aydın'ı profesyonel yaptı

Galatasaray, altyapısında oynayan Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki genç forvet ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
- Eren Aydın, 11. haftası tamamlanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 13 gol attı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor U19-Galatasaray U19 maçında bu sezon 13. golünü atan Eren Aydın, gol krallığı yarışında en yakın rakibi ile arasındaki farkı 6 gole çıkardı⚽️ #scoutium pic.twitter.com/5XTovMv4Xo
Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor U19-Galatasaray U19 maçında bu sezon 13. golünü atan Eren Aydın, gol krallığı yarışında en yakın rakibi ile arasındaki farkı 6 gole çıkardı⚽️ #scoutium pic.twitter.com/5XTovMv4Xo— Scoutium (@scoutiumTR) May 3, 2021