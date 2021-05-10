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Spor Galatasaray Eren Aydını profesyonel yaptı
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Galatasaray Eren Aydın'ı profesyonel yaptı

Sarı-kırmızılı kulüp, 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Eren Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Galatasaray Eren Aydını profesyonel yaptı
Eren Ayın santrfor bölgesinin dışında sol kanatta da görev yapabiliyor.

Galatasaray, altyapısında oynayan Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki genç forvet ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

  • Eren Aydın, 11. haftası tamamlanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 13 gol attı.

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