Galatasaray Eren Aydın'ı profesyonel yaptı

Galatasaray, altyapısında oynayan Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki genç forvet ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Eren Aydın, 11. haftası tamamlanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 13 gol attı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor U19-Galatasaray U19 maçında bu sezon 13. golünü atan Eren Aydın, gol krallığı yarışında en yakın rakibi ile arasındaki farkı 6 gole çıkardı⚽️ #scoutium pic.twitter.com/5XTovMv4Xo — Scoutium (@scoutiumTR) May 3, 2021