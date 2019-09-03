Galatasaray Falcao için imza töreni düzenliyor
SÜPER LİG

Galatasaray Falcao için imza töreni düzenliyor

Galatasaray, Falcao için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Bilet fiyatları 23 TL olacak.

Haber Merkezi Diğer
Galatasaray, Monaco'dan Falcao'yu bedelsiz bir şekilde transfer etti.

Galatasaray, Monaco'dan Falcao'yu bedelsiz bir şekilde transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler için yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi.

Saha içinde yapılacak imza töreninin, sarı-kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. Kombine kart sahipleri ile GS Store'dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedildi.

İmza töreninin biletlerinin "passo.com.tr" üzerinden 23 liraya satışa sunulduğu ve passolig kartı bulunmayan taraftarların Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecekleri bildirildi.

  • Açıklamada, imza töreninde meşale yakmanın yasak olduğu belirtilirken, stada giriş esnasında taraftarların üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde, el konulacağı vurgulandı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.