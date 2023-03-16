Galatasaray-Firmino teması ciddileşiyor

Yaz ve ara transfer dönemlerini hareketli geçiren Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarına da erken başladı.





Liverpool ile sezon sonu yollarını ayıracak Roberto Firmino ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temasları sürdürüyor.





İngiltere'de çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Firmino için ciddi bir seçenek olduğu ve tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı takımda kendisini evinde gibi hissedebileceği yazıldı.





Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak isteyen başkan Dursun Özbek ve yönetimi; Bafetimbi Gomis'in kontratının, Icardi'nin de kiralık sözleşmesinin biteceğini düşünerek yıldız bir forvet transferi yapmak istiyor.















