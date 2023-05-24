Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönerse tarihinde 23. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bir yandan şampiyonluk için mücadele ederken, diğer yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne göre planlama yapıyor.





Teknik direktör Okan Buruk'la bir toplantı gerçekleştiren yönetim, gelecek sezon için yol planı hazırladı. Bu plana göre Buruk, bazı oyuncuların yeni sezonda da takımda tutulmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, öncelikle stoper bölgesinde Nelsson-Abdülkerim ikilisinin bozulmamasını talep etti.





Kerem kükrüyor





Galatasaray'da sezonun en önemli oyuncularından birisi Kerem Aktürkoğlu oldu. Sarı-kırmızılı takımda, 3. kaptanlığa getirilen milli oyuncu, istikrarlı futboluyla dikkat çekti.





Süper Lig'de 32 maçta forma giyen Kerem, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 kez sahne aldı. 24 yaşındaki oyuncu, çıktığı 36 maçta 10 gol ve 10 asistlik katkı yaparak çift haneleri yakaladı. Kerem, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 27 lig maçında 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Kerem, geçen sezon ise Süper Lig'de 37 maça çıkarken 10 gol ve 9 asiste imza attı.





Sezon başında Sevilla tarafından istenen ancak yönetim tarafından ikna edilen Nelsson'la bir sezon daha kalması için görüşme yapılacak. Okan Buruk'un kalmasını istediği bir diğer isim ise Lucas Torreira. Sezon başında Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray orta sahasının parlayan yıldızı haline geldi. İtalya'dan birçok kulübü peşine takan Torreira'nm yeni sözleşme ve iyileştirilmiş şartlarla bir sezon daha kalması sağlanacak.





Icardi ve Rashica için sıkı pres





Galatasaray ayrıca bu sezon kiralık olarak forma giyen ve müthiş bir performans ortaya koyan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak için de harekete geçti. Teknik direktör Okan Buruk, bu iki oyuncunun da mutlaka takımda kalmasını istiyor.





Özellikle bu sezon toplamda 24 maçta 20 gol ve 8 asistlik performansıyla forvet hattının en etkili oyuncusu olan İcardi'nin gelecek sezon da takımda kalması sağlanacak. Rashica için ise uygun şartlar oluşursa Kosovalı oyuncunun bonservisi alınacak.





Bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Mauro icardi, 22 maçta 19 gol 7 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız golcü, üst düzey liglerdeki kiralık futbolcular arasında Avrupa'da en çok gol atan ikinci isim oldu. 20 kez fileleri havalandıran Fransız ekibi Reims'ten Folarin Balogun ise birinci sırada yer aldı.





Arjantinli yıldızı, 18 gollü Gianni Bruno, 17 gollü Ümraniye'nin milli forveti Umut Nayir gibi isimler takip etti. Ankaragücü'nün Gambiyalı santrforu Ali Sowe 12 golle. Fenerbahçe'nin Augsburg'a ödünç verdiği Mergim Berisha da 10 golle listede yer alıyor.



