Galatasaray-Hajduk Split maçı öncesi olay mesaj: Onların formalarını almam

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği Hajduk Split maçı öncesinde rakip takımın forveti Dimitrios Diamantakos, Hırvat basınına ilginç mesajlar verdi.

Galatasaraylı hiçbir futbolcunun formasını almayacağını söyleyen Diamantakos, "Falcao ya da Arda Turan isterse formamı belki onlara verebilirim" diye konuştu.

Türk takımına gol atacağını düşündüğünü belirten Yunan forvet, "Marcao ve Luyindama'nın ağır olduğunu düşünüyorum onlara en az bir gol atarım, 1-0'lık sonuç bize yeterli olur diye düşünüyorum" diye konuştu.