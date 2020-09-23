UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray-Hajduk Split maçı öncesi olay mesaj: Onların formalarını almam

Galatasaray'ın Hajduk Split ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde rakip takımın Yunan forveti sarı kırmızılıları tahrik eden açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dimitrios Diamantakos

Dimitrios Diamantakos

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya geleceği Hajduk Split maçı öncesinde rakip takımın forveti Dimitrios Diamantakos, Hırvat basınına ilginç mesajlar verdi.

Galatasaraylı hiçbir futbolcunun formasını almayacağını söyleyen Diamantakos, "Falcao ya da Arda Turan isterse formamı belki onlara verebilirim" diye konuştu.

Türk takımına gol atacağını düşündüğünü belirten Yunan forvet, "Marcao ve Luyindama'nın ağır olduğunu düşünüyorum onlara en az bir gol atarım, 1-0'lık sonuç bize yeterli olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

  • Dimitrios Diamantakos, Almanya'nın St. Pauli takımından sezon başında Hajduk Split'e transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu 5 kez de Yunanistan Milli Takımı formasını giydi.

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