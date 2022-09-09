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Galatasaray transferleri KAP'a bildirdi

Transferin son iki gününde büyük hareketlilik yaşayan Galatasaray, Yusuf Demir, Mauro İcardi, Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata'yı Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na bildirdi. Beş futbolcunun KAP bildirimlerine ve maliyetlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray İcardi, Mata, Rashica, Yusuf Demir, Jensen için ne kadar ödeyecek, maliyetleri ne kadar?
Galatasaray'ın yeni transferleri, İcardi, Yusuf Demir, Mata, Rashica ve Ross

Galatasaray transferin son gününde KAP'a 5 transfer bildirimi yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Yusuf Demir, Mauro İcardi, Ross Jensen, Milot Rashica ve Juan Mata'nın maliyetlerini de açıkladı.

Milot Rashica'nın maliyeti ne kadar?

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir" ifadelerini kullandı.

Juan Mata'nın maliyeti ne kadar?

Sarı-kırmızılı ekip, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir" şeklinde açıklama yaptı.

Mathias Ross Jensen'in bonservisi ve maliyeti ne kadar?

Galatasaray, Ross Jensen için KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Demir'in bonservisi ve maliyeti ne kadar?

Galatasaray'ın Yusuf Demir için ödeyeceği rakam belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" açıklamalarını yaptı.

Mauro İcardi için PSG'ye ne kadar ödenecek?

Galatasaray'da yıldız golcü Mauro İcardi'nin maliyeti herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı kulüp KAP'a yapttığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir" denildi.

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