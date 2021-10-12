Spor Galatasarayın hazırlık maçında gol yağmuru
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın hazırlık maçında gol yağmuru

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Mücadelede üç penaltı atışı kullanılması dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Galatasaray-İstanbulspor maç özeti ve golleri izle
Galatasaray, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçından 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray ligde verilen milli maçlar arasında ikinci hazırlık müsabakasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede ilk yarı 2-2 berabere sona erdi. İkinci yarıda da 1’er gol oldu ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Galatasaray’ın gollerini 1’i penaltıdan olmak üzere Mbaye Diagne (2) ve son dakikalarda penaltıdan Ryan Babel kaydetti. İstanbulspor’un gollerini ise Mertan Caner Öztürk, Emir Kaan Gültekin ve penaltıdan Eduart Rroca attı.

Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Gustavo Assunçao, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11’ile ile sahaya çıktı.

İstanbulspor ise İsmail Şahinbaş, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Berkay Görmez, Eduart Rroca, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Atakan Gündüz, Mertan Caner Öztürk, Ologo ve Jekmir Topallı 11’i ile başladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu ve tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

GAa
Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.