Galatasaray genç oyuncunu peşine düştü: Transfer gerçekleşirse Babel ile yollar ayrılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçen yaz transfer etmek istediği ancak başaramadığı Derby County’den Kamil Jozwiak’ı yeniden gündemine aldı. 23 yaşındaki sol açığın mali şartları araştırılırken, İngiliz ekibi transfere olumlu yaklaşıyor.
Babel ile yollar ayrılacak
Jozwiak transfer edilmesi halinde Ryan Babel ile yollar ayrılacak. Hollandalı oyuncunun 2.5 milyon euroluk yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, bu parayı genç oyuncunun transferinde kullanacak.
- Bu arada Galatasaray’ın anlaştığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson ise Kopenhag’ın Brondby’yi 4-2 maçın 89. dakikasında oyuna girdi ve bir anlamda taraftarlara veda etti.