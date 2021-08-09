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Galatasaray genç oyuncunu peşine düştü: Transfer gerçekleşirse Babel ile yollar ayrılacak

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği Kamil Jozwiak'ı yeniden gündemine aldı. Galatasaray, Jozwiak'ı transfer ederse Ryan Babel ile yollarını ayıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Kamil Jozwiakı yeniden gündemine aldı
Babel'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçen yaz transfer etmek istediği ancak başaramadığı Derby County’den Kamil Jozwiak’ı yeniden gündemine aldı. 23 yaşındaki sol açığın mali şartları araştırılırken, İngiliz ekibi transfere olumlu yaklaşıyor.

Babel ile yollar ayrılacak

Jozwiak transfer edilmesi halinde Ryan Babel ile yollar ayrılacak. Hollandalı oyuncunun 2.5 milyon euroluk yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, bu parayı genç oyuncunun transferinde kullanacak.

  • Bu arada Galatasaray’ın anlaştığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson ise Kopenhag’ın Brondby’yi 4-2 maçın 89. dakikasında oyuna girdi ve bir anlamda taraftarlara veda etti.

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Kamil Jozwiak geride bıraktığımız sezon 45 maçta, 1 gol ve 5 asistle oynadı.
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