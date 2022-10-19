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Galatasaray Kastamonuspor ile karşılaşacak

Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında Kastamonuspor’u konuk edecek. Kupayı en çok kazanan takım olan sarı kırmızılılar, yeniden şampiyonluk istiyor. Galatasaray-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Kastamonuspor maçının muhtemel 11'leri nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11ler
Galatasaray'da Kastamonuspor maçının hazırlıkları sona erdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Nef Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak. Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig’de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor’u eleyerek 3. turda yükseldi. Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası’nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor. Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda geçen sezon 5. turda Denizlispor’a elendi.

Galatasaray-Kastamonuspor muhtemel 11'ler

  • GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Emin, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Hamza, Mata, Rashica, Yusuf, Seferovic
  • KASTAMONUSPOR: Eray, Ramazan Işık, Erman, Faruk, Kadir, Hakan, Berkan Turan, Berkay, Ayhan, Mehmet, Ergin

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