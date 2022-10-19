Galatasaray Kastamonuspor ile karşılaşacak Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında Kastamonuspor’u konuk edecek. Kupayı en çok kazanan takım olan sarı kırmızılılar, yeniden şampiyonluk istiyor. Galatasaray-Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Kastamonuspor maçının muhtemel 11'leri nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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