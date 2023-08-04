Galatasaray Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı iş insanlarını başarılı görmenin gurur verici olduğunu vurgulayarak, “Benim görevim, Galatasaray ailesini bir araya getirmek” dedi. Göreve geldikleri günden itibaren çok değerli firmalarla sponsorluk ilişkileri kurduklarını ve bu sezon yaklaşık olarak 50 milyon Euro sponsorluk gelirine ulaşacaklarını ifade eden Özbek, "Geçen seneye kıyasla sponsor gelirlerimizi 15-20 misli büyüttük" dedi.