Galatasaray Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Mauro Icardi - Wilfried Zaha
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.
İlk maç 8 Ağustos'ta Slovenya deplasmanında. Rövanş 15 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Sarı-kırmızılılar maç kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Wilfiried Zaha ve Günay Güvenç kadroda yer alıyor.
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu bulunuyor. B listede ise genç oyuncular Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu yer alıyor.
Yeni transfer Kerem Demirbay'ın yanı sıra Batuhan Şen, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç ve Yusuf Demir UEFA'ya bildirilen listele de yer almadı.