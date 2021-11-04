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Galatasaray Lokomotiv Moskova'yı salladı ama yıkamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti ve golleri izle
Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Maçtan dakikalar;

13. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

31. dakikada soldan Rybus'un yaptığı ortada, ceza sahasında Lisakovich'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

GOL!

  • 43. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ tarafta topu rakibinden kapan Halil Dervişoğlu, Lokomotiv Moskova'nın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Van Aanholt'a gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza yayı içinde bulunan Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli futbolcu da sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Morutan’ın şutunda top kaleci Guilherme’de kaldı.

GOL!

  • 72. dakikada Maradishvili’nin ceza sahası içinde arka direğe verdiği pasta topla buluşan Kamano boş kaleye topu gönderdi. 1-1

81. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Halil’in vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

86. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta direkten dönen top kaleci Guilherme’ye çarpıp oyun alanına geri döndü.

88. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Smolov’un kafa vuruşunda topu kaleci Muslera çıkardı. Dönen topu alan Paim’in vuruşunu Muslera kontrol etti.
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