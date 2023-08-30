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ÖZET | Galatasaray-Molde: 2-1

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Molde'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. Galatasaray-Molde maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:04 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray-Molde

Galatasaray-Molde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi konuk etti. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İstanbul'da da rakibini 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi gruplarına yükseldi.


Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mauro Icardi, 90+3. dakikada Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66'da Hestad'dan geldi.


İlk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, ikinci maçta da Molde'yi 2-1'le geçerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

Galatasaray-Molde maç özeti

5. dakikada Kerem Demirbay’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sivert Mannsverk’in, Mauro Icardi’yi çekmesi sonucu hakem Szymon Marciniak direkt penaltı noktasını gösterdi.

GOL

7. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, sağ alt köşeye yerden vuruşunda topu ve kaleci Jacob Karlstrom’u ayrı köşeler gönderdi. 1-0

29. dakikada Emil Breivik’in pasında topla buluşan Kristoffer Haugen, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanında auta gitti.

31. dakikada Airik Hestad’ın ceza yayı üzerinde verdiği pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncu ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera’nın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

55. dakika Dries Mertens’in ceza yayı üzerinde pasında topla buluşan Tete, ceza sahası dışı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

GOL

66. dakikada Emil Breivik’in rakiplerini geçerek soldan ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Eirik Hestad’ın uzak köşeye ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topu önüne alan Veton Berisha, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta karşı karşıya pozisyonda Berisha’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

GOL

90+3. dakikada sağ taraftan Angelino’nun kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. 2-1


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Molde
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