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Spor

Galatasaray, Patrick van Aanholt'u duyurdu

Galatasaray, Patrick van Aanholt'un gelecek sezon da PSV'de forma giyeceğini açıkladı. Tecrübeli sol bek gelecek sezon da kırmızı beyazlıların formasını giyecek.

20:06 . 8/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Patrick van Aanholt

Patrick van Aanholt

Galatasaray'da devre arasında Hollanda ekiplerinden PSV'ye kiralanan Patrick van Aanholt'un kiralık sözleşmesi uzatıldı. Tecrübeli sol bek gelecek sezon da kırmızı beyazlıların formasını giyecek.

Sarı kırmızılı kulüp "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleriyle transferi duyurdu.

PSV kulüp sitesine konuşan Hollandalı oyuncu transferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Patrick van Aanholt'un Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecekti.

Galatasaray istatistikleri

Galatasaray, 2021-22 sezonunda Patrick van Aanholt'u bedelsiz kadrosuna kattı. 32 yaşındaki milli futbolcu sarı kırmızılılarda 62 maçta forma giydi ve 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncu bu sezonun devre arasında PSV'ye transfer oldu.

PSV, Eredivisie'de 49 puanla 5. sırada yer alıyor.



#Patrick van Aanholt
#Galatasaray
#PSV Eindhoven
il y a 2 heures
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Galatasaray, Patrick van Aanholt'u duyurdu
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