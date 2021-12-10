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Galatasaray Roma'daki satrancı kazandı: Sarı kırmızılılar son 16'da

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanında liderlik maçına çıktı. Sarı kırmızılılar Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Romadaki satrancı kazandı: Sarı kırmızılılar son 16da
Galatasaray Futbol Takımı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip grubu namağlup lider tamamlayarak adını son 16’ya yazdırdı.

Maçtan dakikalar;

11. dakikada Babel’in kullandığı serbest vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Pedro’nun ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

41. dakikada sağ kanattan van Aanholt’un kullandığı köşe atışında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

44. dakikada gelişen Lazio atağında, Zaccagni’nin ceza sahası içinde soldan penaltı noktasına ortaladığı topa Immobile vuruş yaptı. Top az farkla üsten dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem’in arka direğe ortasında Diagne’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

85. dakikada sağ kanattan Anderson’un ceza sahasına ortasında Luis Alberto’nun gelişine şutu kaleyi bulmadı.

89. dakikada sağ kanattan Felipe Anderson’un ortasında ceza sahası içinde Zaccagni’nin kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
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