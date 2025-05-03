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Galatasaray-Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı

Galatasaray-Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı

12:323/05/2025, Cumartesi
IHA
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Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR'lar görev yapıyor.
Süper Lig'de bu sezon yabancı VAR'lar görev yapıyor.

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Galatasaray-Sivasspor maçının VAR koltuğunda Pawel Malec oturacak.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Galatasaray’ın saat 19.00’da konuk edeceği Sivasspor karşılaşmasını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Söz konusu karşılaşmanın VAR koltuğunda Pawel Malec oturacak. AVAR’da Ogün Kamacı eşlik edecek.


Alanyaspor, saat 16.00’da Kayserispor’u konuk edecek. Hakem Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı mücadelede Bersan Duran ve Samet Çavuş yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Raşit Yorgancılar olacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Istvan Vad oturacak. AVAR’da Arda Kardeşler eşlik edecek.


Günün diğer karşılaşması Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Mehmet Türkmen’in yöneteceği müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Süleyman Bahadır olacak. VAR koltuğunda da Javier Alberola Rojas, AVAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.


Hatayspor ile Başakşehir saat 19.00’da kozlarını paylaşacak. Hakem Ali Yılmaz’ın düdük çalacağı mücadelede Samet Çiçek ile Bilal Gölen yardımcı hakem olarak sahaya çıkacak. Yunus Dursun’un 4. hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda Fabio Melo oturacak. AVAR’da Davut Dakul Çelik eşlik edecek.



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