Spor Galatasaray Avrupada yine kazanamadı Muslera rövanş maçında yok
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray Avrupa'da yine kazanamadı: Muslera rövanş maçında yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçında İskoç ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın gördüğü kırmızı kart sebebiyle mücadelenin ikinci yarısının büyük bir kısmını 10 kişi oynadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray St. Johnstone Özet İzle: Galatasaray St. Johnstone Maç Özeti ve Golleri İzle
Fernando Muslera, St. Johnstone maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, evinde İskoç St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada sol kanattan Aytaç Kara’nın ceza sahasına açtığı ortada topu kontrol edip önüne alan Muhammed’in kale önünde müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada Aytaç Kara’nın sol taraftan ortasında Muhammed’in penaltı noktası yakınlarında indirdiği top Kerem’in önünde kaldı. Kerem’in dönerek yaptığı vuruşta top direkten döndü. Dönen topla ceza alanı içi sol çaprazında buluşan Muhammed’in şutunu kaleci Clark çeldi.

55. dakikada Aytaç Kara’nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde kendisinden topu almak isteyen Chris Kane’i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

58. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jason Kerr, topu filelere gönderdi. 0-1

60. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla topla buluşan Boey’in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şut sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

87. dakikada Ömer Bayram’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Luyindama’nın kafa vuruşunu kaleci Clark zorlukla kornere çeldi.

Galatasaray-St. Johnstone maçının özet görüntülerini izlemek için;

Fernando Muslera tartışma konusu oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera kırmızı kart gördü. Müsabakanın 55. dakikasında Aytaç Kara’nın geri pasında topu kontrol edemeyen Muslera, ceza sahası içerisinde Chris Kane’i düşürünce hakem Scharer penaltı noktasını gösterdi. Muslera da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaleye 57. dakikada 21. yaşındaki Berk Balaban geçti. Berk, Aytaç Kara’nın yerine oyuna dahil oldu. 58. dakikada St. Johnstone’da Jason Kerr penaltıyı kullandı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

  • Yenilen bu gol ve mücadelenin 1-1 tamamlanmasının ardından Fernando Muslera konusunda sosyal medyada eleştirel paylaşımlar yapıldı.

Berk Balaban ilk kez resmi maçta görev aldı

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St Johnstone ile oynadığı müsabakada genç kaleci Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Fernando Muslera’nın direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra kaleye 58. dakikada Berk geçti. Teknik Direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki kaleciyi Aytaç Kara’nın yerine oyuna dahil etti. Berk Balaban kullanılan penaltı atışında topu çıkaramadı.


Abone Ol Google News
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan yangınlarla boğuşuyor

​IBAN numarası vererek destek istediler.
Galatasaray Avrupada yine kazanamadı

Galatasaray
Avrupa'da yine kazanamadı

​Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera eleştiri konusu oldu.
Kaçan penaltı herkesi yıktı

Kaçan penaltı herkesi yıktı

​Trabzonspor son dakikada galibiyet fırsatını tepti.

​CHP Antalya Milletvekili Budak'ın 'Bizi toplantılara almıyorlar' algısı tek paylaşımla çöktü

Bakanlar yangın bölgesinde ortak açıklamalarda bulundu.

​Valilik milli park ve mesire alanları için alınan kararı duyurdu.

'Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz'

Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.