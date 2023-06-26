Galatasaray Telles'in peşinde

alatasaray, sol bek transferi için girişimlerini sürdürüyor. Temmuz ayının sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar sol tarafa bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, birçok kulüp ve oyuncuyla temaslara devam ediyor.





Galatasaray'da Alex Telles ismi ön plana çıkmaya başladı. 2014-2016 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terletmiş olan Brezilyalı oyuncu için Manchester United ile temasa geçildi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Telles'in bonservisini düşük bir fiyatla almayı planlıyor.













Kariyerinde çıkış arıyor





Kariyerini Galatasaray'da parlatan Alex Telles, son dönemde düşüş yaşadı. Gremio'dan Galatasaray'a transfer olarak Avrupa'ya 'merhaba' diyen Telles, Porto'da piyasa değerini 40 milyon euroya kadar yükseltti. 2020-2021 sezonu öncesinde Manchester United'a transfer olan Telles, İngiliz ekibinde ise bekleneni veremedi. Son olarak İspanya Ligi'nde Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euroya kadar geriledi. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Telles, 3 asiste imza attı.





ManU sıcak bakıyor





Manchester United, sol bek bölgesini güçlendirmek için kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibi, Milan'dan Theo Hernandez'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız oyuncu için 50 milyon poundu gözden çıkartan Manchester ekibi, Alex Telles'in takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Brezilyalı oyuncu da eski kulübü Galatasaray'a olası transfere sıcak bakıyor.











