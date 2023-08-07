Galatasaray Tete için masada

Tete, her iki kanat bölgesinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.
Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Zaha'yı alan Galatasaray, ezeli rakibine ikinci çalımı Tete ile atabilir.
Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldızın temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladı ve aşama kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, kulübü Shakhtar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden 23 yaşındaki oyuncunun hukuki durumunu araştırıyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tete, geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.