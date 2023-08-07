Galatasaray Tete için masada

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldızın temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladı ve aşama kaydetti.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tete, geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.