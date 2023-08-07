|
Spor

Galatasaray Tete için masada

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

11:21 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tete, her iki kanat bölgesinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Tete, her iki kanat bölgesinin dışında 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Fenerbahçe'nin uzun süre peşinden koştuğu Zaha'yı alan Galatasaray, ezeli rakibine ikinci çalımı Tete ile atabilir.


Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı yıldızın temsilcisi Pablo Bueno ile görüşmelere başladı ve aşama kaydetti.


Sarı-kırmızılılar, kulübü Shakhtar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden 23 yaşındaki oyuncunun hukuki durumunu araştırıyor.


Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tete, geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.






#Galatasaray
#Tete
#Fenerbahçe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, Avrupa'da 305. randevuda: Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı ne zaman?