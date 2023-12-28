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Spor

Angelino'nun yerine Tavares

Galatasaray, Angelino transferi öncesinde listesinde bulunan sol bek Nuno Tavares için nabız yoklayacak. Peki sarı-kırmızılıların listesinde bulunan Nuno Tavares kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncuyla ilgili merak edilen bütün bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:22 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:00 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nuno Tavares & Angelino
Nuno Tavares & Angelino

Ara transfer döneminde sol bek sorununu çözmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Angelino ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim daha önceki gözdesi Nuno Tavares'i gündemine aldı.


Galatasaray, bonservisi Hollanda temsilcisi Ajax'ta bulunan ve kiralık olarak İngiliz ekibi Nottingham Forest forması giyen Nuno Tavares için görüşmelerde bulunacak.


Tavares, Arsenal'da 28 maça çıkmıştı.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maça çıkabilen Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli futbocunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.


Sarı-kırmızılılar, Angelino transferi öncesinde de Tavares ile ilgilenmişti.


Benfica ve Marsilya formalarını da giymiş olan Tavares, kariyeri boyunca toplamda çıktığı 138 maçta 9 gol atarken 14 de asist kaydetti. 1,83 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Tavares, sol bek dışında orta sahanın solunda ve sağ bek pozisyonunda görev yapabiliyor.


Nuno Tavares nasıl bir oyuncu, özellikleri neler? Detaylar için videoyu izleyebilirsiniz:

















#Galatasaray
#Nuno Tavares
#Ajax
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