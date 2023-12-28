Ara transfer döneminde sol bek sorununu çözmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Angelino ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı yönetim daha önceki gözdesi Nuno Tavares'i gündemine aldı.





Galatasaray, bonservisi Hollanda temsilcisi Ajax'ta bulunan ve kiralık olarak İngiliz ekibi Nottingham Forest forması giyen Nuno Tavares için görüşmelerde bulunacak.





Tavares, Arsenal'da 28 maça çıkmıştı.





Bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maça çıkabilen Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli futbocunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.





Sarı-kırmızılılar, Angelino transferi öncesinde de Tavares ile ilgilenmişti.





Benfica ve Marsilya formalarını da giymiş olan Tavares, kariyeri boyunca toplamda çıktığı 138 maçta 9 gol atarken 14 de asist kaydetti. 1,83 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Tavares, sol bek dışında orta sahanın solunda ve sağ bek pozisyonunda görev yapabiliyor.





Nuno Tavares nasıl bir oyuncu, özellikleri neler? Detaylar için videoyu izleyebilirsiniz:































































