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Spor

Galatasaray'ın transfer istemek istediği sol bek belli oldu

Galatasaray, Ocak ayı transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Angelino ile kiralık anlaşmasını sonlandıracak olan sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Brest'te forma giyen Bradley Locko ile ilgileniyor. Galatasaray'ın uzun süredir izlediği 21 yaşındaki futbolcu için 3-4 milyon Euro dolaylarında bonservis ödemeyi planladığı aktarıldı. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Fransız futbolcu, önümüzdeki yıllarda Fransa A Milli Takımı için de aday gösteriliyor.

15:22 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 15:27 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bradley Locko - Brest
Bradley Locko - Brest

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın sol bek bölgesi için düşündüğü isimlerin başında Brest'te forma giyen Bradley Locko geliyor. 21 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir izleyen sarı kırmızılıların genç oyuncu için 3-4 milyon Euroluk bonservis ödemeyi planladığı aktarılırken Fransız ekibinin bu oyuncu için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtığı öne sürüldü.


Kongo asıllı Locko, Fransa'nın genç milli takımlarında forma giydi. 21 yaşındaki sol bekin ilerleyen süreçte Fransa A Milli Takımı'nda oynayabileceği ifade ediliyor. Sezon başında Reims kulübünden 500 bin Euro bonservisle Brest'e transfer olan genç sol bek, takımıyla toplamda 16 lig maçına çıktı. Locko bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı, 1440 dakika sahada kaldı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmış ancak beklediği performansı alamamıştı. İspanyol futbolcunun kiralık anlaşmasını sonlandırmayı planlayan sarı kırmızılılar Ocak ayında bu boşluğu doldurarak UEFA Avrupa Ligi'nde de iddiasını ortaya koymak istiyor.


#Galatasaray
#Locko
#Brest
13 dakika önce
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