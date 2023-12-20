Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi beklenen Galatasaray'ın sol bek bölgesi için düşündüğü isimlerin başında Brest'te forma giyen Bradley Locko geliyor. 21 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir izleyen sarı kırmızılıların genç oyuncu için 3-4 milyon Euroluk bonservis ödemeyi planladığı aktarılırken Fransız ekibinin bu oyuncu için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtığı öne sürüldü.





Kongo asıllı Locko, Fransa'nın genç milli takımlarında forma giydi. 21 yaşındaki sol bekin ilerleyen süreçte Fransa A Milli Takımı'nda oynayabileceği ifade ediliyor. Sezon başında Reims kulübünden 500 bin Euro bonservisle Brest'e transfer olan genç sol bek, takımıyla toplamda 16 lig maçına çıktı. Locko bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı, 1440 dakika sahada kaldı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Angelino'yu kadrosuna katmış ancak beklediği performansı alamamıştı. İspanyol futbolcunun kiralık anlaşmasını sonlandırmayı planlayan sarı kırmızılılar Ocak ayında bu boşluğu doldurarak UEFA Avrupa Ligi'nde de iddiasını ortaya koymak istiyor.



