Galatasaray Comolli ile masaya oturuyor

Galatasaray, Dünya Kupası arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı ekibin öncelikli amacı lige dönüştü güçlü şekilde girip seri galibiyetler almak.
Diğer taraftan Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda adımını atan sarı-kırmızılı yönetim, Toulouse'ta forma giyen Branco van den Boomen için bugün Damien Comolli ile masaya oturacak.
Sözleşmesi bitecek
Toulouse'ta bu sezon maçların neredeyse tamamında 90 dakika süre alan Hollandalı orta sahanın sezon sonu Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek.
Bu nedenle Galatasaray, devre arası transferi uygun bir fiyata tamamlayabilir. Bugün yapılacak görüşmede masaya yatırılacak formül bu olacak.
Midtsjö'ye yol görünüyor
Scout ekibinin onay verdiği 27 yaşındaki orta saha için çalışmalarını başlatacak sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da yabancı sınırı konusunda adım atacak.
Sezon başı AZ Alkmaar'dan transfer edilen fakat istenen verimin alınamadığı 29 yaşındaki Frederik Midtsjö'ye de kendine kulüp bul denilebilir. Avrupa kulüpleri tarafından durumu takip edilen Norveçli futbolcunun satışı, olası bir van den Boomen hamlesi için kaynak oluşturabilir.
Branco van den Boomen kimdir?
- Kiradan Heerenveen'e dönen Boomen Eindhoven'e bedelsiz olarak geri döndü. Döndüğü ilk sezon 17/18'de Hollanda 2. liginde 39 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergilerken asıl patlamayı 18/19 sezonunda 36 maçta 11 gol 14 asistlik performansıyla yaptı.