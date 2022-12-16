Galatasaray Comolli ile masaya oturuyor

Galatasaray, Dünya Kupası arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı ekibin öncelikli amacı lige dönüştü güçlü şekilde girip seri galibiyetler almak.

Diğer taraftan Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda adımını atan sarı-kırmızılı yönetim, Toulouse'ta forma giyen Branco van den Boomen için bugün Damien Comolli ile masaya oturacak.

Sözleşmesi bitecek

Toulouse'ta bu sezon maçların neredeyse tamamında 90 dakika süre alan Hollandalı orta sahanın sezon sonu Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek.

Bu nedenle Galatasaray, devre arası transferi uygun bir fiyata tamamlayabilir. Bugün yapılacak görüşmede masaya yatırılacak formül bu olacak.

REKLAM

Midtsjö'ye yol görünüyor

Scout ekibinin onay verdiği 27 yaşındaki orta saha için çalışmalarını başlatacak sarı-kırmızılı kurmaylar, bir yandan da yabancı sınırı konusunda adım atacak.

Sezon başı AZ Alkmaar'dan transfer edilen fakat istenen verimin alınamadığı 29 yaşındaki Frederik Midtsjö'ye de kendine kulüp bul denilebilir. Avrupa kulüpleri tarafından durumu takip edilen Norveçli futbolcunun satışı, olası bir van den Boomen hamlesi için kaynak oluşturabilir.

Branco van den Boomen kimdir?

Hollanda'nın Eindhoven kentinde doğan van den Boomen, futbola Ajax altyapısında başladı.

Burada beklenen patlamayı yapamayan Boomen, 20 yaşında bedelsiz olarak FC Eindhoven kulübüne transfer oldu. Hollanda 2. liginde yarışan Eindhoven'da 40 maçta görev alan Boomen, 40 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

Bu performansla Heerenveen'in yolunu tutan Hollandalı orta saha Eredivisie'de çıktığı 23 maçta 1 gol 3 asist yaptı. Burada bekleneni veremeyen zaman zaman rezerv ligde de mücadele eden Boomen, Willem II'ye kiralandı.

Kiradan Heerenveen'e dönen Boomen Eindhoven'e bedelsiz olarak geri döndü. Döndüğü ilk sezon 17/18'de Hollanda 2. liginde 39 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergilerken asıl patlamayı 18/19 sezonunda 36 maçta 11 gol 14 asistlik performansıyla yaptı.

Bu performansın ardından 350 bin euro karşılığında Toulouse'a transfer olan Hollandalı, bu transfer ile birlikte kariyerinde ilk kez yurtdışına çıkmış oldu.

Bu performansın ardından 350 bin euro karşılığında Toulouse'a transfer olan Hollandalı, bu transfer ile birlikte kariyerinde ilk kez yurtdışına çıkmış oldu. Toulouse'ta iki buçuk sezonda çıktığı 96 maçta 18 gol 36 asist yapan Boomen sözleşmesinin son yılına girdi.

SPOR Mehmet Büyükekşi: "Futbolun marka değerini arttırmamız gerekiyor"