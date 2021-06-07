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Galatasaray ve Fenerbahçe Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşinde

Tunus basını Galatasaray'ın, Esperance forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı. Avrupa'dan başka takımlarında transfer teklifinde bulunduğu Tunuslu oyuncu için, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ve Fenerbahçe Mohamed Ali Ben Romdhanenin peşinde
Mohamed Ali Ben Romdhane, toplamda 5 kez Tunus Milli Takımı forması giydi.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gözünü Afrika'ya çevirmiş durumda. Geçtiğimiz sezon Mısır'dan Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Tunus Ligi takımlarından Mohamed Ali Ben Romdhane'yi transfer etmek istiyor.

Ülke basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için transfer girişimlerinden bulunacağı kaydedildi. 4.5 milyon dolar bonservis bedeli istenen Romdhane için, ayrıca Avrupa'dan başka takımlarında teklifte bulunacağı ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.

  • Bu sezon Esperance formasıyla toplamda 33 karşılaşmada görev yapan Mohamed Ali Ben Romdhane, 10 gol ve 3 asistle oynadı. 21 yaşındaki oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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