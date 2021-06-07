Galatasaray ve Fenerbahçe Mohamed Ali Ben Romdhane'nin peşinde

Mohamed Ali Ben Romdhane, toplamda 5 kez Tunus Milli Takımı forması giydi.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gözünü Afrika'ya çevirmiş durumda. Geçtiğimiz sezon Mısır'dan Mostafa Mohamed'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de Tunus Ligi takımlarından Mohamed Ali Ben Romdhane'yi transfer etmek istiyor.

Ülke basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için transfer girişimlerinden bulunacağı kaydedildi. 4.5 milyon dolar bonservis bedeli istenen Romdhane için, ayrıca Avrupa'dan başka takımlarında teklifte bulunacağı ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi.