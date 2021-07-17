Spor Galatasaray ve Fenerbahçenin istediği yıldız oyuncu BAEye gidiyor
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncu BAE'ye gidiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki yıldız oyuncu Paulinho'nun, BAE ekibi FC Shabab Al-Ahli Dubai'den cezbedici bir teklif aldığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ve Fenerbahçenin istediği Paulinhoya BAE ekibi talip oldu
Paulinho şu an serbest oyuncu statüsünde

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Brezilyalı oyuncu Paulinho'ya Fenerbahçe de talip olmuştu. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Vitor Pereira'nın, 32 yaşındaki oyuncunun transferine onay verdiği iddia edilmişti.

Footmercato'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri kulübü FC Shabab Al-Ahli Dubai, Paulinho'ya teklifte bulundu. Menajerler vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren BAE ekibinin önümüzdeki hafta transferi bitirmek istediği ve Brezilyalı oyuncuyla Dubai yönetiminin yüz yüze bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Paulinho'nun annesi 'Galatasaray' demişti

Güney Amerika basınına açıklamalarda bulunan Paulinho'nun annesi Erica Nascimento, "Ben, eşim Marcos tüm aile Corinthians hayranıyız. Geri dönmesini istiyoruz ama bu karar sadece bize bağlı değil, oğlum seçimi kendisi yapacak. Bence bu takım Avrupa'da olmalı. Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'den Galatasaray'ın teklifi var" ifadelerini kullanmıştı.

  • Paulinho, futbol hayatı boyunca çıktığı 487 resmi maçta 130 gol atarken 55 de asist yapma başarısı gösterdi.

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