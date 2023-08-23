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Spor

Galatasaray Verratti'ye talip

Sarı-kırmızılıların orta saha transferi için PSG forması giyen Marco Verratti'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı.

10:56 . 23/08/2023 Çarşamba
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Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.

Galatasaray, eksik kalan bölgeleri için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen İtalyan yıldız orta saha Marco Verratti'yi kadrosuna katmak istiyor.


Fransa'nın önde gelen haber gazetesi L'equpie'nin haberine göre: Galatasaray'ın Marco Verratti'ye talip olduğu bu transferde ısrarcı olduğu yazıldı.


PSG, yeni sezon kadrosunda Marco Verratti'yi düşünmüyor. Yıldız orta sahanın Fransız kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


30 yaşındaki yıldız orta sahayı Suudi Arabistan kulüpleri de kadrosuna katmak istiyor.


Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla toplamda 38 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı.




#Galatasaray
#Marco Verratti
#PSG
#Transfer
1 saat önce
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