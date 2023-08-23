Galatasaray, eksik kalan bölgeleri için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG forması giyen İtalyan yıldız orta saha Marco Verratti'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fransa'nın önde gelen haber gazetesi L'equpie'nin haberine göre: Galatasaray'ın Marco Verratti'ye talip olduğu bu transferde ısrarcı olduğu yazıldı.