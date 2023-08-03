Galatasaray yeni orta sahasını buldu: Youssouf Fofana için görüşmeler başladı

Youssouf Fofana
Yeni sezonun Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 6 numara takviyesi için listesine sürpriz bir futbolcuyu aldı.
beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, Youssouf Fofana transferi için Monaco ile görüşmelere başladı.
24 yaşındaki Fransız futbolcu, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı da görev almıştı.
Monaco 15 milyon euro ödemişti
Monaco, Youssouf Fofana'yı 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Fransız orta saha, 2 gol 2 asistlik skor katkısı vermişti.