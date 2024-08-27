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Galatasaray - Young Boys || Canlı izle - Canlı sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Young Boys'u ağırlıyor. Mücadele saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray-Young Boys maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:28 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 22:00 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray - Young Boys
Galatasaray - Young Boys

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Young Boys'u ağırlıyor.


Sarı-kırmızılılar 3-2 kaybettiği maçında rövanşında sahadan iki farklı galibiyetle ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor.


Saat 22.00'de başlayan karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalıyor.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Young Boys maçında kulübedeki yerini alamayacak.


İlk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada forma giyemeyecek.


GALATASARAY - YOUNG BOYS 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi.

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.


GALATASARAY - YOUNG BOYS CANLI İZLE

Galatasaray - Young Boys maçını canlı izlemek için

GALATASARAY - YOUNG BOYS CANLI SKOR


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI


#Galatasaray
#Young Boys
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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