GALATASARAY - YOUNG BOYS CANLI İZLE

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Young Boys'u ağırlıyor.
Sarı-kırmızılılar 3-2 kaybettiği maçında rövanşında sahadan iki farklı galibiyetle ayrılarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor.
Saat 22.00'de başlayan karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Young Boys maçında kulübedeki yerini alamayacak.
İlk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi.
Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.