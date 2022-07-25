Spor Galatasaraya 20 milyon euroluk golcü Kasper Dolberg için görüşmeler başladı
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Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Nice forması giyen 24 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg için görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraya 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı
Transfermarkt verilerine göre Dolberg'in güncel piyasa değeri 17.5 milyon euro.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Haris Seferovic'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, bir golcü daha istiyor.

Teklif yapıldı

Danimarka basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kasper Dolberg için görüşmelere başladı. Gözden düşen 24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllık kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, ilk tekliflerini yaptı.

  • 20 milyon euroya alınmıştı
  • 2019 yılında Ajax'tan 20.50 milyon euro karşılığında transfer edilen Danimarkalı oyuncu, geride bıraktığımız sezon 30 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistle oynadı.

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