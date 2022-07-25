Galatasaray'a 20 milyon euroluk golcü: Kasper Dolberg için görüşmeler başladı Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Haris Seferovic'in ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Nice forması giyen 24 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Kasper Dolberg için görüşmelere başladı.

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