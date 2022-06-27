Spor Galatasaraya Hırvat golcü Marko Livaja
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Galatasaray'a Hırvat golcü: Marko Livaja

Galatasaray, golcü transferi için Hajduk Split'te forma giyen 28 yaşındaki Marko Livaja'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat oyuncu için kısa süre içerisinde transfer görüşmelerine başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraya Hırvat golcü: Marko Livaja
Marko Livaja

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis ikilisinden biriyle yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, golcü forvet transferi için aradığı ismi Hırvatistan'da buldu.

Çıkış maddesi 1 milyon Euro

Sabah'ın yaptığı habere göre Sarı-kırmızılılar, Hırvatistan Ligi'nde Hajduk Split forması giyen 28 yaşındaki Marko Livaja'yı listesine ekledi. Futbolcunun sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken golcü oyuncunun yıllık maaşı da 1 milyon Euro.

  • Marko Livaja geçen sezon Hajduk Split formasıyla çıktığı 40 maçta 32 gol atarken 7 de asist yaptı.

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