Spor Galatasaraya sürpriz orta saha 3 milyon euroluk teklif yapılacak
TRANSFER

Galatasaray'a sürpriz orta saha: 3 milyon euroluk teklif yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da orta sahaya takviye için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi.

Haber Merkezi İHA
Galatasaraya sürpriz orta saha: 3 milyon euroluk teklif yapılacak
Abdou Harroui megafonla taraftarları coşturuyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda son olarak bu bölge için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi.

Galatasaray’ın 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif vereceği bildirildi.

  • Fas asıllı Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Abdou Harroui (@abdouharroui)'in paylaştığı bir gönderi

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