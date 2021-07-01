Galatasaray'a sürpriz orta saha: 3 milyon euroluk teklif yapılacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray’da transfer hareketliliği sürüyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda son olarak bu bölge için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi.

Galatasaray’ın 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif vereceği bildirildi.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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