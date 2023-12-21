|
Spor

Angelino dönemi sona erdi

Galatsaray'da beklentileri karşılayamayan sol bek oyuncusu Angelino, Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti. İlk kez bir maçın kadrsouna alınmayan 26 yaşındaki futbolcuyla ara transfer döneminde yollar ayrılacak.

09:25 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:50 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Angelino'nun satın alma opsiyonu 6 milyon euro.
Angelino'nun satın alma opsiyonu 6 milyon euro.

Sarı-kırmılzılı takımda bir karşılaşmaya daha çıkması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan İspanyol defans oyuncusu Angelino, kadro dışında kaldı.


Tecrübeli sol bek, bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Angelino, Fatih Karagümrük mücadelesini tribünde seyretti.


11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde kadrosuna sol bek katmayı planlayan Galatasaray'da Angelino ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk ise "Transfer ile kararımızı önümüzdeki hafta vereceğiz" dedi.


Sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino, sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.





#Galatasaray
#Angelino
#Fatih Karagümrük
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Manisa belediye başkan adayları isim listesi belli oldu mu? Manisa büyükşehir adayı kim?