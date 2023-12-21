Galatasaray, Ocak ayı transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Angelino ile kiralık anlaşmasını sonlandıracak olan sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Brest'te forma giyen Bradley Locko ile ilgileniyor. Galatasaray'ın uzun süredir izlediği 21 yaşındaki futbolcu için 3-4 milyon Euro dolaylarında bonservis ödemeyi planladığı aktarıldı. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Fransız futbolcu, önümüzdeki yıllarda Fransa A Milli Takımı için de aday gösteriliyor.