Sarı-kırmılzılı takımda bir karşılaşmaya daha çıkması halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan İspanyol defans oyuncusu Angelino, kadro dışında kaldı.
Tecrübeli sol bek, bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Angelino, Fatih Karagümrük mücadelesini tribünde seyretti.
11 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde kadrosuna sol bek katmayı planlayan Galatasaray'da Angelino ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk ise "Transfer ile kararımızı önümüzdeki hafta vereceğiz" dedi.
Sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino, sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.