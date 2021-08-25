Galatasaray'da ayrılık: Satış gerçekleşirse 3 milyon Euro alınacak

Galatasaray'da Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferi sonrasında sarı kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı.

Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven, Galatasaraylı Jesse Sekidika'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nijeryalı futbolcu takım arkadaşlarıyla vedalaşırken yarın Belçika'nın yolunu tutacak.

Öte yandan Sekidika'nın transferinde bir de satın alma opsiyonu olacak. Belçika ekibi, Nijeryalı futbolcunun bonservisini almak isterse Galatasaray'a 3 milyon euro ödeme yapacak.

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar Nijeryalı futbolcuyu sezon sonunda 3 milyon euroya satabilirse önemli bir kar elde etmiş olacak.



