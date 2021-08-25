Spor Galatasarayda ayrılık Satış gerçekleşirse 3 milyon Euro alınacak
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da ayrılık: Satış gerçekleşirse 3 milyon Euro alınacak

Galatasaray'da Olimpiu Morutan transferi sonrasında takımda bir de ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda Jesse Sekidika takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda ayrılık: Satış gerçekleşirse 3 milyon Euro alınacak
Jesse Sekidika, Galatasaray'ın PSV maçlarında forma giymişti.

Galatasaray'da Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferi sonrasında sarı kırmızılılarda bir de ayrılık yaşandı.

Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven, Galatasaraylı Jesse Sekidika'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nijeryalı futbolcu takım arkadaşlarıyla vedalaşırken yarın Belçika'nın yolunu tutacak.

Öte yandan Sekidika'nın transferinde bir de satın alma opsiyonu olacak. Belçika ekibi, Nijeryalı futbolcunun bonservisini almak isterse Galatasaray'a 3 milyon euro ödeme yapacak.

  • Galatasaray, Jesse Sekidika'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar Nijeryalı futbolcuyu sezon sonunda 3 milyon euroya satabilirse önemli bir kar elde etmiş olacak.


Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.