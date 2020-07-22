Galatasaray'da bir ayrılık daha: Tecrübeli futbolcu ülkesine dönüyor

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.
Mariano, sarı-kırmızılı formayla 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiponluğu kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süre özel olarak sohbet ettiği Mariano'yu, takım arkadaşları alkışlarla uğurladı.
📸 Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı. pic.twitter.com/yTQZSmHo6P
📸 Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı. pic.twitter.com/yTQZSmHo6P— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2020
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