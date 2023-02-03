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Spor

Galatasaray'da Cicaldau'nun geri dönüşü gündeme geldi

Galatasaray'da devre arası transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar orta saha bölgesinde Sergio Oliveira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışına girerken Cicaldau'nun geri dönüşü gündeme geldi.

17:08 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Alexandru Cicaldau - Al-Ittihad Kalba

Alexandru Cicaldau - Al-Ittihad Kalba

Galatasaray'da sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al İttihad Kalba'ya kiralık olarak transfer olan Alexandru Cicaldau'nun geri dönüşü konuşuluyor.

Sergio Oliveira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışına giren sarı kırmızılılar, kiraya gönderdiği Cicaldau'nun durumunu Al İttihad kulübüne sordu. Rumen futbolcuyu şu aşamada bırakmak istemeyen BAE temsilcisi, Galatasaray'ın isteğine olumsuz karşılık verdi.

Sarı kırmızılıların transferin son gününe kadar arayışlarını sürdüreceği ancak istediği sonuca ulaşamazsa oyuncusunu geri getirmek için son bir hamle yapabileceği aktarıldı.

  • Cicaldau, BAE'de çıktığı 17 maçta 3 gol attı 4 de asist yaptı.
Cicaldau, önceki günlerde attığı frikik golüyle adından söz ettirmişti;


#Galatasaray
#Cicaldau
#Al İttihad Kalba
1 saat önce
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Galatasaray'da Cicaldau'nun geri dönüşü gündeme geldi
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