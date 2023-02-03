Galatasaray'da Cicaldau'nun geri dönüşü gündeme geldi

Galatasaray'da sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al İttihad Kalba'ya kiralık olarak transfer olan Alexandru Cicaldau'nun geri dönüşü konuşuluyor.

Sergio Oliveira'ya alternatif olabilecek bir oyuncu arayışına giren sarı kırmızılılar, kiraya gönderdiği Cicaldau'nun durumunu Al İttihad kulübüne sordu. Rumen futbolcuyu şu aşamada bırakmak istemeyen BAE temsilcisi, Galatasaray'ın isteğine olumsuz karşılık verdi.

Sarı kırmızılıların transferin son gününe kadar arayışlarını sürdüreceği ancak istediği sonuca ulaşamazsa oyuncusunu geri getirmek için son bir hamle yapabileceği aktarıldı.