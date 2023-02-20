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Emre Taşdemir bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giyerken tek golü de Fatih Karagümrük maçında kaydetmişti.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü de Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışları kabul ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın sol beki Emre Taşdemir, bu sezon Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında gol attığı formasını depremzedeler için bağışladı. Galatasaray sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Emre Taşdemir, galibiyet serimizin başlangıcı olan V. F. Karagümrük maçında gol attığı formayı müzayedemizde açık artırma ile satılması amacıyla kulübümüze bağışladı" denildi.