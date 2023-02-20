6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca insanı etkileyen deprem felaketinin ardından, spor dünyasından birçok isim depremzedeler için bağış yapmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü de Dev Müzayede ile iş birliğinde "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenleyeceği açık artırmaya bağışları kabul ediyor.