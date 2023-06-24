Galatasaray'da Fofana sesleri

Fofana'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Galatasaray, Avrupa macerası öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımda santrforu kalmayan sarı kırmızılılar, 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu mücadelesi öncesinde kendine forvet arıyor. Mauro İcardi ve Bafetimbi Gomis'in kontratlarının bitmesi, Nantes'in Mustafa Muhammed'in bonservisini alması sonrasında Galatasaray'da forvet oyuncusu kalmadı.
Mauro icardi'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde takımı en az 2 forvetle güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, gündemine Chelsea forması giyen David Datro Fofana'yı aldı.
Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Erden Timur'un geçtiğimiz hafta bu transfer için Londra'ya gittiği iddia edilirken, 8 Temmuz öncesinde transferi bitirmeye çalıştıkları öğrenildi. Galatasaray, kontrata satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor. Fofana, su sezon Premier Lig'de 3 maçta süre alabildi.