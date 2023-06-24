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Spor

Galatasaray'da Fofana sesleri

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde forvet arıyor. Gomis, Icardi ve Muhammed'in ayrılmasıyla santrforsuz kalan Aslan, İngiliz ekibi Chelsea'nin kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Fofana'yı istiyor.

Umut Yılmaz
10:11 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fofana'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fofana'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Galatasaray, Avrupa macerası öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımda santrforu kalmayan sarı kırmızılılar, 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu mücadelesi öncesinde kendine forvet arıyor. Mauro İcardi ve Bafetimbi Gomis'in kontratlarının bitmesi, Nantes'in Mustafa Muhammed'in bonservisini alması sonrasında Galatasaray'da forvet oyuncusu kalmadı.


Mauro icardi'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde takımı en az 2 forvetle güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, gündemine Chelsea forması giyen David Datro Fofana'yı aldı.


Kiralama formülü

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Erden Timur'un geçtiğimiz hafta bu transfer için Londra'ya gittiği iddia edilirken, 8 Temmuz öncesinde transferi bitirmeye çalıştıkları öğrenildi. Galatasaray, kontrata satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor. Fofana, su sezon Premier Lig'de 3 maçta süre alabildi.






#Galatasaray
#David Datro Fofana
#Chelsea
1 saat önce
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