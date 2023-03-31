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Spor

Galatasaray'da gündem Jefferson Lerma

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Premier Lig ekibi Bournemouth'un Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı. Sezon sonu Torreira'nın İtalya'ya gitmesi halinde Jefferson Lerma ile temasa geçilecek.

Umut Yılmaz
10:21 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray, Torreira'nın ayrılması halinde Jefferson Lerma'yı transfer edecek

Galatasaray, Torreira'nın ayrılması halinde Jefferson Lerma'yı transfer edecek

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, yine hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek. Avrupa kupalarına dönmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar iddialı bir takım kurmayı planlıyor.


Galatasaray'da gündem Jefferson Lerma

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalya'dan birçok talip çıktı. Sarı-kırmızılı takım, özellikle Milan'ın çok istediği Uruguaylı oyuncunun gitme ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Galatasaray, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un ön libero oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da gündemine gelen ve İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek Lerma'yı imza parasıyla transfer etmenin planlarını yapıyor.


30 milyon euro ödedi

2015-2016 sezonu yaz transfer döneminde Levante ile Avrupa'ya 'merhaba' diyen ve İspanyol ekibinde büyük bir çıkış yakalayan Lerma, 2018/2019 sezonu başında Bournemouth'a 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Bu sezon İngiliz ekibinde düzenli olarak forma giyen 1,79 boyundaki Kolombiyalı yıldız, 26 lig maçında görev yaptı ve 3 gollük katkı verdi. Lerma, ligde sadece Arsenal maçını kaçırdı.






#galatasaray
#Jefferson Lerma
#Transfer haberleri
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