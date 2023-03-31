Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, yine hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek. Avrupa kupalarına dönmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar iddialı bir takım kurmayı planlıyor.





Galatasaray'da gündem Jefferson Lerma

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalya'dan birçok talip çıktı. Sarı-kırmızılı takım, özellikle Milan'ın çok istediği Uruguaylı oyuncunun gitme ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Galatasaray, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un ön libero oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da gündemine gelen ve İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek Lerma'yı imza parasıyla transfer etmenin planlarını yapıyor.





30 milyon euro ödedi

2015-2016 sezonu yaz transfer döneminde Levante ile Avrupa'ya 'merhaba' diyen ve İspanyol ekibinde büyük bir çıkış yakalayan Lerma, 2018/2019 sezonu başında Bournemouth'a 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Bu sezon İngiliz ekibinde düzenli olarak forma giyen 1,79 boyundaki Kolombiyalı yıldız, 26 lig maçında görev yaptı ve 3 gollük katkı verdi. Lerma, ligde sadece Arsenal maçını kaçırdı.



















