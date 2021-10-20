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Galatasaray'da Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalan ve teknik direktör Fatih Terim tarafından yönetime gönderilmesi için rapor verilen Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı ekip devre arasında Gedson Fernandes transferini bitirmek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor
Gustavo Assunçao, 1 yıllığına Famalicao'dan kiralanmıştı.

Transfer döneminin son gününde büyük umutlarla transfer edilen Gustavo Assunçao'nun Galatasaray defteri erken kapanıyor. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak oynayan ve beklentilerin altında kalan 21 yaşındaki oyuncuyla yollar devre arasında ayrılacak.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sadece 2 maçta göre verdiği Assunçao, sarı-kırmızılı ekipte istenilen seviyeye çıkamadı. Son olarak Konyaspor maçında görev yapan ve çok etkisiz kalan Brezilyalı oyuncu için Fatih Terim'in olumsuz rapor yazdığı iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, o bölgeye mutlak bir transfer yapmak istiyor.

  • Gözler Fernandes ve Elneny'de
  • Gustavo Assunçao ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny ilk gündeme gelen isimler. Sarı-kırmızılı takımın ilk önceliği Fernandes. Eğer bu transfer olmazsa Elneny için nabız yoklanacak.

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