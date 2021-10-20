Galatasaray'da Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

Transfer döneminin son gününde büyük umutlarla transfer edilen Gustavo Assunçao'nun Galatasaray defteri erken kapanıyor. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak oynayan ve beklentilerin altında kalan 21 yaşındaki oyuncuyla yollar devre arasında ayrılacak.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sadece 2 maçta göre verdiği Assunçao, sarı-kırmızılı ekipte istenilen seviyeye çıkamadı. Son olarak Konyaspor maçında görev yapan ve çok etkisiz kalan Brezilyalı oyuncu için Fatih Terim'in olumsuz rapor yazdığı iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, o bölgeye mutlak bir transfer yapmak istiyor.

Gözler Fernandes ve Elneny'de

Gustavo Assunçao ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny ilk gündeme gelen isimler. Sarı-kırmızılı takımın ilk önceliği Fernandes. Eğer bu transfer olmazsa Elneny için nabız yoklanacak.