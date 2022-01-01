Galatasaray'ın kalecisi Belçika'dan geliyor: Sinan Bolat

Fernando Muslera’nın sakatlanmasının ardından kale bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray’ın kaleci arayışları sürüyor. Muslera’nın yokluğunda kaleye geçen İsmail Çipe’nin performansından memnun kalmayan Aslan, Okan Kocuk ve İrfan Can Eğribayat’ın ardından eski kalecisi Sinan Bolat’ı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı takım, Belçika Pro League ekiplerinden KAA Gent forması giyen Sinan Bolat ile görüşmeye başladı. Sezon sonunda Belçika ekibiyle kontratı sona erecek olan 33 yaşındaki kalecinin Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Sinan’ın transfer edilmesi halinde Fatih Öztürk ve İsmail Çipe ile yollar ayrılacak.
- Gent bırakmak istemiyor
- Belçika Pro League’de Şampiyonluk Play-Off’una kalmak isteyen Gent’in Sinan Bolat’ı bırakmak gibi bir niyeti yok. Ayrıca Avrupa Konferans Ligi’nde grubunu lider olarak tamamlayan Belçika ekibinde Sinan gibi başka bir kaleci yok. Bu sezon Gent formasıyla tam 34 maça çıkan Sinan, ağlarında sadece 28 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi, 15 maçta ise kalesini gole kapattı. Muslera, 27 maçta 32 gol yerken, 9 maçta kalesini gole kapatabilmişti. İsmail Çipe ise 6 maçta ağlarında 8 gol görürken, 2 maçta geçit vermedi.