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Galatasaray yönetimine büyük tepki: Torrent'in tercümanı kriz çıkardı

Galatasaray'da Fatih Terim sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent'in teknik kadrosu belli olmaya başladı. İspanyol hocaya ilk idmanda yardımcı olması için anlaşılan Marc Gonzalo sosyal medyada kriz çıkarttı. Gonzalo'nun yıllar önce bir yayında Beşiktaşlı olduğunu açıklaması ve Galatasaray için 'malum takım' paylaşımı yapması sarı kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda kriz çıkartan yardımcı antrenör Marc Gonzalo kimdir: Marc Gonzalo hangi takımı tutuyor?
Domenec Torrent - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde yer alan Marc Gonzalo sarı kırmızılı camia içerisinde kriz çıkardı. Krizin nedeni Gonzalo'nun Beşiktaşlı olması, Fenerbahçe reklamında oynaması ve Galatasaray için yapmış olduğu 'malum takım' paylaşımı.

Ortaya çıkan bilgilerden sonra Galatasaraylı taraftarlar başkan Burak Elmas ve yönetimine yapılan tercihten dolayı tepki gösterdi.

  • Öte yandan Marc Gonzalo ile ilgili oluşan gündem sonrasında Galatasaray yönetimi Gonzalo'yu teknik ekipten aldı. İdareciler, Gonzalo'nun geçiş sürecinde Torrent'e yardımcı olması adına teknik ekipte yer aldığını ifade etti.

Marc Gonzalo'nun eski Galatasaraylı futbolcu Carrusca için yaptığı paylaşım da sosyal medyada tepki gördü.
Marc Gonzalo'nun eski Galatasaraylı futbolcu Carrusca için yaptığı paylaşım da sosyal medyada tepki gördü.
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