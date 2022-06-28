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Galatasaray'da Okan Buruk 4 yere oyuncu istedi

Galatasaray, yeni sezonun hazırlıklarına dün başladı. Sarı-kırmızılı takımda yeni teknik direktör Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Okan Buruk 4 yere oyuncu istedi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un yönetime ilettiği raporda sağ bek, orta saha, kanat forvet ve forvet talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Mert Müldür veya Onur Bulut

Sağ bek transferinde Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlıklar sürüyor. Bu transferde sıkıntı yaşanması halinde Kayserisporlu Onur Bulut da gündemde.

Morgan Sanson ve Joao Mario listede

İki yönlü orta saha isteğini yönetime ileten Buruk, bu bölgenin kurgusunu değiştirmeyi planlıyor. Aston Villa’dan Morgan Sanson için nabız yoklanırken, Benfica’dan Joao Mario da listeye alındı.

  • Hücumda alternatifler belli
  • Galatasaray’da kanat forvet transferinde öne çıkan futbolcu ise Ola Solbakken. Yönetim, önümüzdeki günlerde Norveçli futbolcu için Bodo Glimt ile masaya oturacak. Gomis ve Diagne ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılan Galatasaray’ın listesinde Vedat Muriç, Umut Bozok ve Eldor Shomurodov yer alıyor.
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