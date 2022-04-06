Olimpiu Morutan Al Ain yolunda

Galatasaray’da bu sezon yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen ve beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan için Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ain’in devreye girdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından 4.1 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Morutan, sezona iyi bir giriş yapsa da devamını getiremedi. Son haftalarda kadroya girmekte ve süre almakta zorlanan Rumen oyuncunun sezon sonunda satılması bekleniyor.

Romanya'ya dönmesi zor

Rumen basının çıkan haberlere göre, Al Ain, 22 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Morutan’ın Galatasaray’da kazandığı ücret sebebiyle Romanya’ya dönmesinin zor olduğunun belirtildiği haberde, Al Ain ihtimalinin altı çizildi.

Torrent ile yıldızı barışmadı

Galatasaray, Fatih Terim’in yoğun isteği ile Morutan’ı kadrosuna katmıştı. Rumen oyuncu, Domenec Torrent’le birlikte yedek kulübesine çekildi. İspanyol çalıştırıcı, Morutan’ı Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında kadroya dahi almazken, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında yedek oturttu. Morutan, Torrent döneminde sadece bir kez ilk 11 başladı.

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